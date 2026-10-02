Le modifiche apport ate finora al progetto Franchi mostrano quanto sia complesso il percorso verso la realizzazione dell’opera. Tra revisioni, rallentamenti e possibili aumenti dei costi, il rischio di ulteriori ostacoli resta concreto. In questo scenario, l’eventuale ingresso della Fiorentina nella seconda fase dei lavori potrebbe rappresentare un elemento di maggiore solidità per la candidatura a Euro32.

Proprio in quest’ottica, Palazzo Vecchio ha affidato allo studio legale Lessona di Firenze un incarico di consulenza specializzata, con il compito di analizzare la proposta presentata dal club viola. Firenze può contare su diversi punti di forza: una rete di trasporti articolata, infrastrutture già presenti, collegamenti tramviari e una buona accessibilità anche per pedoni e biciclette.

A queste risorse si aggiungono gli spazi che potrebbero sostenere l’organizzazione dell’evento, dagli impianti sportivi come il Cerreti e il Centro sportivo Davide Astori fino ad alcune aree del Padovani. Importante anche il sistema ricettivo della città, insieme ai numerosi servizi destinati a visitatori e spett atori. Sarà però il tempo, e l’evoluzione del progetto, a chiarire quanto questi elementi potranno incidere concretamente. Lo riporta La Nazione.