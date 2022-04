Carobbi: “Speravo di arrivare all’ultima giornata giocandomi la Champions…”

L'ex viola si spiega così il calo della Fiorentina: "Il k.o. con la Juve ha lasciato strascichi, ma a Salerno è mancato l'approccio"

Stefano Carobbi, ex terzino viola e del Milan, ha commentato il k.o. di mercoledì della Fiorentina contro l'Udinese. Queste le sue dichiarazioni a tuttomercatoweb: "Mi dispiace che la Fiorentina sia andata incontro a queste sconfitte, anche perché uno dei grandi desideri era arrivare a Fiorentina-Juve dell'ultima giornata e giocarsi lo scontro per andare in Champions. Ci speravo e con due vittorie in queste ultime due partite si poteva avere qualche chance. La verità è che siamo incappati in due sconfitte inattese, ma non è facile per nessuno in quest'ultimo periodo, vedi anche l'Atalanta. Come mi spiego il calo? Il k.o. con la Juve ha lasciato strascichi, però a Salerno, su un campo caldo, è mancato l'approccio".