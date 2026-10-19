Nel corso del suo intervento a 30° Minuto su Italia 7, l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha analizzato nel dettaglio la controversa direzione di gara di Marco Di Bello in Fiorentina-Como, soffermandosi in particolare sulla dinamica che ha portato alla prima rete dei lariani e sulla gestione del protocollo VAR insieme al collega Paterna.

La centralità dell'arbitro e la responsabilità di Di Bello

Per avere centralità e credibilità in campo bisogna essere precisi dal punto di vista tecnico. Questo non significa fischiare ogni minimo contatto, ma i falli evidenti vanno rilevati. Se fossi nei panni dell'addetto agli arbitri della Fiorentina, mi arrabbierei prima di tutto con Di Bello: un arbitro della sua esperienza e della sua caratura deve vedere dal campo quel tipo di intervento su Gonçalves.

Calvarese ha puntato il dito in primis sulla valutazione di campo effettuata dal direttore di gara:

L'ex fischietto ha richiamato anche i precedenti recenti per sottolineare l'esigenza di una maggiore attenzione in determinati frangenti:

Genoa-Napoli è stato uno degli episodi più discussi di questo avvio di stagione, e immagino che nei briefing di aggiornamento se ne sia parlato abbondantemente. Di Bello avrebbe dovuto presentarsi alla partita del Franchi con un focus ancora più alto e una concentrazione massima proprio sulle situazioni di inizio azione (APP - Attacking Possession Phase). Unendo l'episodio di Genova a quanto visto contro il Como, devo ammettere che la sua gestione di campo non mi è piaciuta. Per me si tratta di un errore.