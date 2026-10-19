Alla vigilia della sfida europea contro il Real Madrid, l'allenatore del Lipsia Martin Demichelis è tornato a parlare del talento di Franco Mastantuono, talento lanciato in prima squadra ai tempi della sua esperienza sulla panchina del River Plate.

L'esordio da giovanissimo e la clausola record

L'allenatore argentino ha ripercorso le tappe del debutto dell'attuale trequartista viola, avvenuto ad appena 16 anni con la maglia dei Millonarios:

Franco non ha debuttato a 16 anni al River per un regalo o per magia. Prima di lanciarlo parlai con la dirigenza e volli incontrare i suoi genitori per assicurarmi che la famiglia fosse pronta a quanto sarebbe accaduto. Dal punto di vista atletico era già tra i migliori tre o quattro della rosa per valori fisici e capacità di recupero, qualità a cui abbinava una struttura caratteriale fuori dal comune.

Demichelis si è poi soffermato sui retroscena legati alla clausola rescissoria che portò alla storica cessione da circa 60 milioni al Real Madrid:

All'epoca la dirigenza, dopo aver venduto Echeverri al Manchester City, voleva fissare per Mastantuono una cifra simile. Dissi subito che sarebbe stato un errore, perché Franco era un profilo destinato al Real Madrid. La società fu brava a trattare con l'agente e a inserire una clausola da record per il calcio argentino.

Il presente in prestito e le prospettive future

Chiusura dedicata al percorso di crescita del classe 2007 e alla scelta di fare tappa a Firenze prima del definitivo salto con i Blancos:

Non ho dubbi che possieda la personalità e i mezzi tecnici per imporsi a quei livelli. Il Real Madrid è un club che non aspetta nessuno, mi auguro che gli venga concesso il tempo necessario. Ora ha scelto la via del prestito per trovare continuità, ognuno gestisce il proprio percorso insieme alle persone che lo circondano. Ma il suo valore assoluto non si discute.