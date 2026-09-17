Giordano al Pentasport: "Sarà una partita equilibrata. Furie contro Allegri? Non si ricordano di ciò che fatto in Italia"
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Antonio Giordano, della Gazzetta dello Sport, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport:
Al Napoli mancano 7 titolari. La partita sarà molto equilibrata, con tanti fattori sia tecnici che psicologici importanti. La Fiorentina ha intrapreso un nuovo percorso con Vanoli soli pochi giorni fa ma credo che la squadra abbia già capito le richieste del mister. Dunque i pronostici per domenica sono apertissimi.
Sulla situazione a Napoli
Ridurre la situazione di Napoli ad un'opinione di pancia non è giusto. Contro Allegri si sono scatenate furie con termini inappropiati, è vero quano si dice che in Italia perdonano tutto tranne il successo. Contro il Bologna a me è piaciuta la squadra, soprattutto nei primi 20' minuti e nel secondo tempo. Hanno tenuto un baricentro di circa 60 metri. Ci sono vari modi di fare calcio e a me piace quello che fa Allegri. Sarebbe troppo banale parlare di lui senza ricordarsi tutto ciò che ha fatto di buono in Italia, come alla Juventus.
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