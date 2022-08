20 anni fa nasceva la Florentia Viola. Giani, Galli, Della Valle: che ricordi

In occasione dei 20 anni dalla nascita della Florentia Viola dalle ceneri del fallimento della Fiorentina, la stampa locale dedica alla ricorrenza molti approfondimenti. Il Governatore della Toscana, Eugenio Giani, allora Assessore allo Sport, ricorda: "Ci sono giorni che per impegno, intensità emotiva, coinvolgimento, sembrano ancora solo ieri. Quel primo agosto mi precipitai a Roma, d’accordo con il Sindaco Leonardo Domenici, per chiedere che una città come Firenze e una storia come quella della Fiorentina non fossero costrette a ripartire dai dilettanti e dalla terza categoria. Misi sul piatto la passione dei suoi tifosi, i due scudetti e gli altri titoli, il rapporto particolare con la Nazionale attraverso il Centro Federale di Coverciano e molto altro ancora. Le ragioni di Firenze e della Fiorentina vennero accolte, l’alternativa alla radiazione fu la possibilità di ripartire dalla C2". E poi ancora: "Cominciammo versando 20 mila euro, nei giorni successivi sarebbe arrivata la famiglia Della Valle a capitalizzare la società con sette milioni di euro. La serie A fu riconquistata in appena due stagioni, presto fu possibile anche riacquistare il titolo sportivo dal curatore fallimentare. Ma a me rimane soprattutto l’emozione di un giorno in cui il dolore per un epilogo immeritato si mescolava alla speranza della ripartenza".