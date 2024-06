Marchini: “Kean? E’ una scommessa calcolata, Zaniolo intrigherebbe Firenze”

LE PAROLE DEL GIORNALISTA

"La Fiorentina è attiva, si sta muovendo anche oltre l'accordo con Kean e sta vagliando tanti profili, ha necessità di chiudere alcune trattative, mi intrigherebbe rivedere Zaniolo a Firenze, è un giocatore che tecnicamente è superiore alla media, Kean è passato in squadre importanti, non credo abbia smesso di saper giocare a calcio. Non mi preoccupano gli 0 gol dello scorso anno, sono più timoroso del fatto che Kean ha bisogno di continuità, dovrà ritrovare una condizione fisica accettabile che lo ha frenato nella scorsa stagione. Sulla questione attaccanti bisogna capire le intenzioni tattiche di Palladino. Volendo la Fiorentina di qualità ne ha, Kean può essere una scommessa calcolata e fatta in condivisione con Palladino".