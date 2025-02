La Fiorentina ha terminato il girone unico di Conference League al terzo posto in classifica dietro al Chelsea e al Vitoria, assicurandosi, così l'accesso diretto gli ottavi di finale. A questo punti contro chi giocheranno i viola? Contro una tra Borac (Bosnia), Vikingur (Islanda), Olimpia Ljubljana (Slovenia) e Panatihinaikos (Grecia). Per determinare invece la posizione di Fiorentina e Rapid Vienna negli ottavi di finale bisognerà attendere, invece, il 21 febbraio. Male che vada, il Chelsea sarà incontrato solo in una eventuale semifinale. Tutti i risultati delle gare di andata dei play off.