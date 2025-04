Riera non molla: “Attenta Fiorentina, nel ritorno saremo più forti”

"Sono soddisfatto della prestazione, abbiamo giocato come avevamo preparato, ma non sono soddisfatto del risultato perchè volevamo vincere. Abbiamo giocato da Celje, per quello che siamo, con la nostra identità. Andremo a Firenze con la stessa mentalità, per provare a vincere. Non credo che la Fiorentina si aspettasse che potessimo tenergli testa. Abbiamo giocato senza centravanti per sorprenderli, senza punti di riferimento, e l'abbiamo fatto bene. Vi do un titolo per i vostri giornali: noi giochiamo sempre meglio nella partita di ritorno, lo dicono i fatti. Speriamo di confermarlo anche stavolta.