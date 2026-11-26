Europa League, Olimpiacos-Milan ad Atene: rossoneri a caccia di tre punti per centrare la qualificazione ai playoff
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Dopo aver centrato il quinto successo consecutivo in campionato, il Milan rituffa la testa nell'Europa League per la trasferta odierna ad Atene contro l'Olympiacos. Con appena tre punti raccolti nelle prime quattro uscite e un piazzamento attualmente insufficiente per passare il turno, i rossoneri si giocano quasi tutte le loro chance. Di fronte troveranno la squadra greca guidata da Alguacil, che viaggia invece spedita al sesto posto a quota dieci punti.
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