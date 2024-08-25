Fiorentina-Venezia, formazioni ufficiali: Biraghi nei tre. Debutta Richardson

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All.: Di Francesco.
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A circa un'ora dal fischio d'inizio di Fiorentina-Venezia, dal Franchi arrivano le formazioni ufficiali della sfida valida per la seconda giornata di Serie A. Ecco le scelte di Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco
FIORENTINA (3-4-2-1) - Terracciano; Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Dodò, Amrabat, Richardson, Parisi; Barak, Kouamé; Kean. All.: Palladino.
VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All.: Di Francesco.
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