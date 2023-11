Vrancken: “Domani vogliamo dominare con il gioco. Siamo gli underdog”

Fiorentina-Genk sarà una gara decisiva per il girone viola. L'allenatore belga Vrancken non nasconde le sue ambizioni

"Sabato ho parlato molto con i giocatori dopo la sconfitta, ma lo faccio sempre, vediamo se ha funzionato. Più che altro è per una questione mentale, ma alla fine contano i risultati. I giocatori devono essere più critici su se stessi, e spesso lo fanno, ma adesso devono farlo vedere sul campo. Non è facile fare una buona partita contro di loro, ma anche noi abbiamo fatto vedere all'andata di potercela fare. Dobbiamo essere fiduciosi. Non dirò esattamente la nostra tattica, ma vogliamo dominare con un calcio positivo. Non aspetteremo, non è nel nostro dna."