La sconfitta di Monza ha lasciato il segno. Uno 0-3 difficile da digerire, arrivato al termine di una prestazione che ha riacceso tutti i campanelli d'allarme in casa Fiorentina. Il momento è complicato, la classifica continua a preoccupare e il rendimento della squadra non è certamente quello che ci si aspettava. Eppure, almeno per il momento, non ci sono dubbi sulla posizione di Paolo Vanoli: l'allenatore non è in bilico e la sua panchina non è attualmente in discussione.

Il risultato maturato ieri sera non ha modificato gli equilibri interni. La fiducia nei confronti del tecnico resta, così come la volontà di proseguire insieme un percorso che, nonostante le difficoltà, non viene considerato arrivato al capolinea. Un aspetto importante riguarda anche il gruppo: la squadra è dalla parte di Vanoli, con il quale intende continuare a lavorare per provare a uscire da una situazione sempre più delicata. Nessuna frattura, dunque, tra l'allenatore e lo spogliatoio, chiamato adesso a dimostrare con i fatti la propria vicinanza al tecnico.

Questo non significa, però, che quanto accaduto a Monza possa passare inosservato. La prestazione contro i brianzoli ha evidenziato nuovamente i limiti di una Fiorentina che fatica a trovare continuità, certezze e soprattutto risultati. Non basta la compattezza interna, non basta la fiducia nell'allenatore e non bastano le parole: serve una reazione immediata.

E in questo senso la partita contro l'Udinese assume un'importanza enorme. Non si tratta di un ultimatum per Vanoli, né di una sfida che determinerà necessariamente il suo futuro sulla panchina viola. Ma è una gara che la Fiorentina deve vincere. Per la classifica, per il morale, per ritrovare un minimo di serenità e soprattutto per dimostrare che il gruppo è ancora in grado di reagire alle difficoltà.

La squadra ha scelto di stare con il proprio allenatore. Adesso, però, è arrivato il momento di trasformare questa unità in qualcosa di concreto. Perché la fiducia, da sola, non porta punti. E dopo il pesante passo falso di Monza, la Fiorentina non può permettersi un'altra occasione sprecata.