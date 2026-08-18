Cosa filtra dal Viola Park sugli acciaccati in vista della prima partita di campionato contro la Roma
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È partito il countdown per la prima partita di campionato nella quale la Fiorentina affronterà la Roma in trasferta. La sfida di Coppa Italia contro il Benevento ha lasciato qualche strascico per alcuni giocatori che sono usciti anzi tempo.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Atta, Jimenez e Joao Mario stanno effettuando un lavoro personalizzato ma filtra ottimismo in vista della gara di lunedì. Da valutare invece la situazione relativa a Mandragora che risulta un po' indietro di condizione.
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