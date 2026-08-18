Cosa filtra dal Viola Park sugli acciaccati in vista della prima partita di campionato contro la Roma

Giovanni Zecchi
BAGNO A RIPOLI VIOLA PARK PRESENTAZIONE NUOVO GIOCATORE DELLA FIORENTINA JOAO MARIO

VIDEO - Joao Mario: "Nel mio ruolo c'è concorrenza, ma posso adattarmi"

È partito il countdown per la prima partita di campionato nella quale la Fiorentina affronterà la Roma in trasferta. La sfida di Coppa Italia contro il Benevento ha lasciato qualche strascico per alcuni giocatori che sono usciti anzi tempo.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Atta, Jimenez e Joao Mario stanno effettuando un lavoro personalizzato ma filtra ottimismo in vista della gara di lunedì. Da valutare invece la situazione relativa a Mandragora che risulta un po' indietro di condizione.

FIORENTINA VS BENEVENTO COPPA ITALIA

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