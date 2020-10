VN – Coppa Italia, Fiorentina-Padova non sarà trasmessa in tv: ACF al lavoro per una deroga, il punto

Mercoledì alle 18 allo stadio Franchi si giocherà Fiorentina-Padova, gara del terzo turno di Coppa Italia [clicca per leggere il tabellone completo]. La partita non sarà trasmessa in tv dalla Rai, in programmazione sul canale Rai Sport ci sono Torino-Lecce alle 14 e poi Verona-Venezia alle 17. In questo modo dunque i tifosi della Fiorentina, come quelli del Padova, non avranno alcun modo per vedere la partita. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la società viola si è messa in contatto con la Lega Calcio e con la Rai per trovare una soluzione alla vicenda.

I diritti della Coppa Italia sono della tv di stato, ma non trasmettendo la partita non saranno esercitati. La Fiorentina potrebbe chiedere una deroga per mettere in onda la partita sul proprio sito ufficiale. Ma il tempo è poco e c’è un precedente a cui bisogna fare grande attenzione. Lo scorso 23 settembre si è giocata Renate-Avellino nel medesimo torneo: la società campana, non avendo copertura televisiva, ha trasmesso la partita sul proprio sito ufficiale e adesso ha un contenzioso legale proprio con la Rai. Per la deroga sarà una corsa contro il tempo, la palla passa in mano all’ufficio legale della tv. L’auspicio è che in poche ore venga accordata alla Fiorentina la possibilità di far vedere la partita ai suoi tifosi.