VIOLITUDINE, il podcast: Socrates il dottore incompreso.

Terza puntata di Violitudine, il racconto di Stefano Cecchi per Radio Bruno che il giovedì sera viene riproposto in podcast su Violanews. La terza puntata ha come protagonista Socrates, protagonista mancato a Firenze. Arrivato in pompa magna portato da Tito Corsi, dopo pochi mesi finì ai margini della squadra per tornare a fine stagione in Brasile