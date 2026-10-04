L'Argentina domina e trionfa nell'amichevole contro il Burkina Faso. Finisce 7 a 0, con gli ospiti costretti a far scendere in campo l'Under 23. Il motivo? Per problemi organizzativi ed economici, gli africani sono arrivati a Buenos Aires appena cinque ore prima dell’amichevole, condizione rifiutata dalla maggior parte dei calciatori burkinabè. E la differenza in campo è stata colossale con l'Argentina che è andata in gol ben 7 volte.

Tra le tante marcature, al 56' è arrivata quella di Franco Mastantuono. L'attaccante della Fiorentina, entrato a inizio secondo tempo al posto di Julian Alvarez ha ricevuto un pallone in area di rigore da Lautaro Martinez e ha battuto il portiere con il sinistro.

Si tratta del primo gol in Nazionale maggiore per Mastantuono, che in questo caso ha risposto allo stesso Lautaro e a Nico Paz, entrambi in rete prima di lui, nella corsa alla maglia numero 10 che Lionel Messi lascerà vacante tra pochi giorni. Qui il video:

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