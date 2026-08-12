Gianluca Manganiello dirigerà Fiorentina-Benevento di Coppa Italia: la designazione arbitrale completa con gli assistenti e i fischietto al VAR
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Ufficializzati i quadri arbitrali per il secondo turno di Coppa Italia, che vedrà la Fiorentina fare il suo esordio stagionale venerdì 14 agosto alle ore 21:15 al "Franchi" contro il Benevento. A dirigere il primo match ufficiale della nuova annata dei viola sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.
Un solo precedente per il fischietto piemontese con i gigliati nella passata stagione: Manganiello ha infatti diretto il derby toscano d'andata contro il Pisa, sfida terminata a reti bianche sul punteggio di 0-0. Ad coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Passeri e Lauri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Silvestri. In sala VAR pronti a intervenire ci saranno Di Paolo con l'ausilio dell'AVAR Pezzuto.
La squadra arbitrale al completo
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)
Assistenti: Passeri – Lauri
IV Ufficiale: Silvestri
VAR: Di Paolo
AVAR: Pezzuto
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