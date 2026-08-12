Ufficializzati i quadri arbitrali per il secondo turno di Coppa Italia, che vedrà la Fiorentina fare il suo esordio stagionale venerdì 14 agosto alle ore 21:15 al "Franchi" contro il Benevento. A dirigere il primo match ufficiale della nuova annata dei viola sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Un solo precedente per il fischietto piemontese con i gigliati nella passata stagione: Manganiello ha infatti diretto il derby toscano d'andata contro il Pisa, sfida terminata a reti bianche sul punteggio di 0-0. Ad coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Passeri e Lauri, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Silvestri. In sala VAR pronti a intervenire ci saranno Di Paolo con l'ausilio dell'AVAR Pezzuto.

La squadra arbitrale al completo

Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo)

Assistenti: Passeri – Lauri

IV Ufficiale: Silvestri

VAR: Di Paolo

AVAR: Pezzuto