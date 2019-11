Ve lo do io il vero Chiesa

Adesso basta. Alle speculazioni sui sorrisi, mancati oppure meno. Alle accuse di tirare tanto e segnare poco. Ai gravi attacchi da parte di chi lo ha etichettato come simulatore. E’ l’ora di scrivere una nuova pagina, per Federico Chiesa. Fatta di nuovi orizzonti e obiettivi, di cambiamento per lasciarsi alle spalle tutto ciò che pesa e grava sul rendimento in campo. Troppe poche volte, in questo avvio di stagione, si è sottolineato come Chiesa si porti avanti da tempo qualche fastidio fisico. Ne ha avuti nello scorso campionato, al rientro dall’ultima sosta per le nazionali e non va dimenticato il calcione che ha subito a Cagliari. Del mercato che poteva essere, invece, se n’è detto anche troppo.

Stasera a Palermo, Federico inizia una nuova fase della sua stagione. Contro la Bosnia il Ct Mancini, che lo aveva sempre schierato titolare, lo ha lasciato fuori. Lo ha voluto pungolare così, per scuoterlo e spronarlo a dare il meglio. Contro l’Armenia sarà titolare, in una gara che sulla carta si presenta come più abbordabile. Già domani l’ala farà ritorno a Firenze, riprenderà gli allenamenti con la Fiorentina. Dal prossimo turno a Verona ritroverà Franck Ribery al suo fianco e da ciò può solo giovarne. Il campione francese gli apre spazi, gli porta via avversari e attenzioni. Non solo mediatiche. A volta basta poco, un gol o una grande giocata per sbloccarsi sotto tutti i profili.