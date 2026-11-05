Ecco un nuovo preparatore atletico al Viola Park. Entra a far parte dello staff gigliato, infatti, Erik Roqueta, classe 1985 e spagnolo di nascita ma cittadino del mondo professionalmente parlando, visto che ha lavorato non solo in patria (al Barcellona, in quasi tutte le squadre, in pratica, del settore giovanile blaugrana), ma anche in Messico, Germania e Stati Uniti. L'ultima sua società d'appartenenza è stata proprio l'Austin FC in MLS.

"Un nuovo capitolo, una nuova sfida - scrive il preparatore spagnolo su Instagram -. Sono grato per questa opportunità e orgoglioso di entrare a far parte di un club con tanta storia. Forza Viola!". Adesso vedremo, dunque, a quale formazione Roqueta verrà assegnato.