Dusan, un generale di vent’anni

Vlahovic trascinatore: pensa solo alla Fiorentina. Il contratto? Lui dice di essere pronto a firmarlo

"Io c'ho vent'anni, non sono come voi che date l'anima al denaro", recita così una delle canzoni più belle dei Maneskin. Cercare di descrivere quanto è stato importante Dusan Vlahovic nei primi giorni di ritiro della Fiorentina non è una cosa così difficile, visto che il gigante serbo ha preso per mano i compagni praticamente in qualsiasi esercizio, in ogni partitella. Vlahovic sa giocare e questo ormai lo hanno capito tutti. Essere un trascinatore però, a 21 anni, non è cosa per molti. Anzi per pochissimi.