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Quanto riuscirà a incassare la Fiorentina dalle cessioni effettuate durante l'ultimo mercato estivo? Una domanda che merita una riflessione, soprattutto considerando le difficoltà che accompagnavano alcuni dei giocatori in uscita. Perché, al di là delle valutazioni tecniche, Fabio Paratici è riuscito a costruire operazioni economicamente significative, trasformando situazioni complicate in potenziali entrate per le casse viola.

Il caso più evidente è quello di Moise Kean, ceduto al Como per un'operazione che può raggiungere i 40 milioni di euro. Una cifra tutt'altro che scontata, soprattutto considerando il rendimento dell'attaccante, reduce da una stagione difficile e ancora a secco di gol in questo avvio di campionato. La Fiorentina ha ottenuto 10 milioni per il prestito oneroso, 25 per l'obbligo di riscatto e altri 5 legati ai bonus. Un'operazione che, indipendentemente dal rendimento futuro del calciatore, rappresenta un risultato economico importante per la società gigliata.

Discorso simile per Roberto Piccoli, trasferitosi al Bologna attraverso un prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. L'attaccante era arrivato a Firenze dal Cagliari per 25 milioni, senza riuscire a rispettare le aspettative. Riuscire a trovare una sistemazione a queste cifre, con una formula che prevede il riscatto al verificarsi delle condizioni stabilite, non era affatto semplice. Certamente resta una differenza negativa rispetto all'investimento iniziale, ma la Fiorentina ha comunque evitato il rischio di ritrovarsi con un giocatore difficile da piazzare e con un valore di mercato potenzialmente destinato a diminuire.

C'è poi la vicenda di Niccolò Fortini, forse una delle più delicate dal punto di vista contrattuale. Il giovane esterno non sembrava intenzionato a rinnovare il proprio accordo con la Fiorentina, mettendo la società in una posizione tutt'altro che favorevole. Nonostante questo, Paratici è riuscito a trovare una soluzione con il Torino attraverso un prestito oneroso accompagnato da un diritto di riscatto. Un'operazione che può garantire alla Fiorentina un incasso vicino ai 10 milioni di euro qualora il club granata decidesse di acquistare definitivamente il calciatore. In caso contrario, resterebbe comunque il corrispettivo del prestito, senza però la certezza di monetizzare l'intero valore del cartellino.

Tre situazioni differenti, accomunate da un elemento: la difficoltà di ottenere determinate cifre partendo da condizioni di mercato non particolarmente favorevoli.