Il comunicato ufficiale della Fiorentina: ecco quando si terrà la conferenza stampa pre partita di Paolo Vanoli
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Attraverso una nota ufficiale, la società viola ha comunicato gli appuntamenti della vigilia in vista della trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo, valida per il prossimo turno di Serie A.
Domani, domenica 1° novembre, alle ore 16:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Paolo Vanoli. Il tecnico incontrerà i giornalisti per analizzare i temi caldi del match, tra cui la gestione dell'emergenza difensiva e le scelte tattiche nel reparto avanzato prima della partenza per l'Emilia-Romagna.
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