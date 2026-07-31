Valdepenas è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore spagnolo arriva dal Real Madrid a titolo definitivo
VIDEO VN - Valdepenas pronto per le visite. Le prime immagini in divisa viola
Adesso è ufficiale: Valdepenas è un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo di ieri sera all'aeroporto di Peretola e le visite mediche sostenute in mattinata, il club viola ha annunciato l'ingaggio del difensore spagnolo, che lascia il Real Madrid dopo sette stagioni trascorse nel settore giovanile e tra le varie selezioni del club blanco. Qui sotto il comunicato ufficiale:
ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola.
Víctor Valdepeñas entra a far parte della nostra Storia 💜⚜️ pic.twitter.com/EWssvI6Uss— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026
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