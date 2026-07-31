Adesso è ufficiale: Valdepenas è un nuovo calciatore della Fiorentina. Dopo l'arrivo di ieri sera all'aeroporto di Peretola e le visite mediche sostenute in mattinata, il club viola ha annunciato l'ingaggio del difensore spagnolo, che lascia il Real Madrid dopo sette stagioni trascorse nel settore giovanile e tra le varie selezioni del club blanco. Qui sotto il comunicato ufficiale:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Víctor Valdepeñas Talavera dal Real Madrid CF. Il nuovo difensore viola, nato a Madrid il 20 ottobre 2006, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real, ha fatto il proprio esordio nella Liga con i Blancos lo scorso dicembre. Valdepeñas ha anche collezionato 5 presenze con la Nazionale Under 19 spagnola.

Víctor Valdepeñas entra a far parte della nostra Storia 💜⚜️ pic.twitter.com/EWssvI6Uss — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2026