Sohm si presenta al Venezia: "Affronto questa stagione con entusiasmo"
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Dopo l'annuncio ufficiale, arrivano al sito ufficiale del Venezia le prime parole da giocatore arancioneroverde di Simon Sohm:
Ho scelto di venire al Venezia perché il il Direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin dal primo momento, sono davvero felice di essere qui. Credo che il Venezia sia una squadra con valori importanti e con un centrocampo ricco di qualità. Il mio obiettivo è mettere le mie caratteristiche al servizio del gruppo e aiutare i miei compagni a esprimere tutto il loro potenziale. Ho già avuto modo di confrontarmi con mister Stroppa e sono pronto a dare il massimo per affrontare questa stagione con entusiasmo, determinazione e grande voglia di raggiungere gli obiettivi del club.
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