L'ex arbitro Chiesa sul gol di Bremer: "La sua reazione? Temeva solo il fallo su De Gea, per me nessuna mano".

Filippo Caroli
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L'ex arbitro Massimo Chiesa ha parlato in un'intervista concessa ai microfoni di tuttomercatoweb.com dove ha detto la sua sul gol di Bremer in Fiorentina-Juventus, nel quale si parla di un sospetto tocco di braccio:

Ho sentito che molti hanno parlato della sua faccia dopo il gol dicendo che pensava glielo annullassero. Per me aveva dei dubbi, ma solamente perché era venuto a contatto con il portiere. E, in Italia, quando tocchi il portiere viene sempre fischiato fallo in attacco. Per me aveva paura gli fischiassero fallo su De Gea, che ha sbagliato completamente il tempo dell'intervento
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