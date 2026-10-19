Rocchi non è più designatore, ma capisce le ragioni di Di Bello e Paterna e spiega per quale motivo non c'è stato intervento
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Il gol convalidato a Liberali per l'1-0 nella gara vinta dal Como sulla Fiorentina continua a far discutere per via del precedente contatto tra Milla e Gonçalves. Questa l'opinione di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale, a Dazn:
Non mi sorprende il non intervento per la linea impressa quest'anno, questo tipo di falli è più facile vederli in campo che al monitor. Mi piace l'idea di restituire centralità all'arbitro, pensate che agli albori del Var l'APP (attacking possession phase, ndr). Se tu vuoi usare il Var per porre rimedio a tutto rischi di fare peggio che meglio, in questo caso si è responsabilizzato l'arbitro.
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