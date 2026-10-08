Luca Ranieri ha parlato ai canali del club dopo il rinnovo di contratto

Redazione VN
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Dopo aver firmato il rinnovo del contratto, Luca Ranieri ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Le parole del difensore:

Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per mostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Centenario? So l'importanza di questa annata, sono onorato della fiducia dell'allenatore, del direttore e del presidente.
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Punto di riferimento per i giovani

Adesso sono uno dei più esperti, i ragazzi ti guardano. Devi sempre allenarti al massimo, stare sul pezzo e non sbagliare negli atteggiamenti. Mi sto impegnando per essere d'esempio per i ragazzi più giovani.

L'esperienza alla Fiorentina

Non avrei immaginato di arrivare a questo punto. Ho fatto parte di una grandissima Fiorentina, sono stato il capitano per un'annata intera: è stata un'emozione incredibile. Immagine? Ne ho parecchie, ma direi l'esultanza nella gara di ritorno contro il Basilea.

Vanoli e la sosta

Il mister è tornato carichissimo ma non avevo dubbi. Siamo felici di lavorare con lui, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sosta? Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto fisico e mentale, per sabato ci faremo trovare pronti.

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