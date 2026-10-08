Luca Ranieri ha parlato ai canali del club dopo il rinnovo di contratto
VIDEO - Baldini: "Interrogato dalla procura a Firenze. Cosa volevano sapere"
Dopo aver firmato il rinnovo del contratto, Luca Ranieri ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Fiorentina. Le parole del difensore:
Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per mostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Centenario? So l'importanza di questa annata, sono onorato della fiducia dell'allenatore, del direttore e del presidente.
Punto di riferimento per i giovani
Adesso sono uno dei più esperti, i ragazzi ti guardano. Devi sempre allenarti al massimo, stare sul pezzo e non sbagliare negli atteggiamenti. Mi sto impegnando per essere d'esempio per i ragazzi più giovani.
L'esperienza alla Fiorentina
Non avrei immaginato di arrivare a questo punto. Ho fatto parte di una grandissima Fiorentina, sono stato il capitano per un'annata intera: è stata un'emozione incredibile. Immagine? Ne ho parecchie, ma direi l'esultanza nella gara di ritorno contro il Basilea.
Vanoli e la sosta
Il mister è tornato carichissimo ma non avevo dubbi. Siamo felici di lavorare con lui, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sosta? Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto fisico e mentale, per sabato ci faremo trovare pronti.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultime notizie
Ufficiale, Ranieri rinnova con la Fiorentina: la nuova scadenza. E c'è l'opzione
Rassegna stampa
Da Genova: "De Rossi ritrova un difensore per la Fiorentina. Ma quanti assenti!"
Rassegna stampa
Baldini su Ndour: "Posso raccontare di un gol spettacolare da un ragazzo speciale"
Ex viola
Torricelli: "Alla Fiorentina per Trapattoni, gli devo tutto. L'aneddoto su Terim"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti