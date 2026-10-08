Il difensore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2029. La nota del club:

ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato l' accordo con il calciatore Luca Ranieri per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo fino al 30 giugno 2030. Ranieri è cresciuto nel settore giovanile gigliato e, con la maglia viola, ha disputato 164 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League segnando 12 reti ed arrivando a vestire, parallelamente, le maglie di tutte le selezioni giovanili Azzurre fino alla Nazionale maggiore.

Le parole di Ranieri

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"Sono veramente felice e onorato di poter continuare con questa grandissima squadra che ormai per me è diventata una famiglia. Sono qui da quando ho 13 anni, è il quinto anno consecutivo che faccio parte di questa squadra. Continuerò a dare il massimo ogni giorno per mostrare il mio valore e ripagare la fiducia che la società mi ha dato. Centenario? So l'importanza di questa annata, sono onorato della fiducia dell'allenatore, del direttore e del presidente.Adesso sono uno dei più esperti, i ragazzi ti guardano. Devi sempre allenarti al massimo, stare sul pezzo e non sbagliare negli atteggiamenti. Mi sto impegnando per essere d'esempio per i ragazzi più giovani.Non avrei immaginato di arrivare a questo punto. Ho fatto parte di una grandissima Fiorentina, sono stato il capitano per un'annata intera: è stata un'emozione incredibile. Immagine? Ne ho parecchie, ma direi l'esultanza nella gara di ritorno contro il Basilea.Il mister è tornato carichissimo ma non avevo dubbi. Siamo felici di lavorare con lui, ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sosta? Abbiamo lavorato tanto sotto l'aspetto fisico e mentale, per sabato ci faremo trovare pronti".