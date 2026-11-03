Giovanni Malagò si candida ufficialmente alla presidenza della FIGC: l'appuntamento con le urne sarà il 14 dicembre 2026

Redazione VN
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La corsa per la presidenza della FIGC entra nel vivo. Giovanni Malagò è ufficialmente in corsa per la poltrona federale: l'attuale commissario ha depositato nel pomeriggio la propria documentazione ufficiale presso gli uffici della FIGC.

La contromossa: domattina il deposito di Galliani

Il quadro dei candidati si completerà nella giornata di domani. È atteso per la mattinata, infatti, il deposito ufficiale della candidatura di Adriano Galliani, che scende in campo potendo contare sull'appoggio formale delle associazioni di categoria di calciatori e allenatori.

L'appuntamento con le urne per eleggere il nuovo vertice del calcio italiano è fissato per il prossimo 14 dicembre.

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