Claudio Pasqualin sulla Fiorentina dopo Monza: "Una battuta d'arresto. Giusto il richiamo di Vanoli, ora serve umiltà per ripartire."
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L'avvocato e operatore di mercato Claudio Pasqualin ha parlato del momento della Fiorentina ai microfoni di tuttomercatoweb.com partendo dalla debalcle di Monza:
La definirei una battuta d'arresto. Vanoli ha fatto bene a richiamare ad un bagno di umiltà i suoi, che forse si erano un po' esaltati oltre i loro effettivi limiti. Mi sembra che il richiamo sia stato corretto. E al di là di eventuali cambi che potrà fare nella prossima partita, serve un bagno di umiltà e riprendere il giro
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