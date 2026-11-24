David De Gea non si è presentato in conferenza stampa
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Al termine della sconfitta contro il Monza David De Gea si è presentato ai microfoni di Dazn e Sky Sport per commentare la gara.
Poco dopo, però, non si è recato in sala stampa per la conferenza stampa. Il motivo riguarderebbe un calo di pressione. Nulla di grave per il portiere viola che comunque non se l'è sentita di parlare per la terza volta come fatto dal suo allenatore.
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