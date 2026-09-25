VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)

Un podio tutto argentino infiamma la classifica dei giocatori più prolifici al tiro dopo le prime cinque giornate di Serie A. Al comando spicca Nico Paz del Como con 28 conclusioni, seguito a quota 22 da Lautaro Martinez dell'Inter e dal viola Franco Mastantuono, entrambi a quota tre gol (quattro per l'argentino nerazzurro).

Appena fuori dal podio brilla Donyell Malen della Roma con 20 tiri e ben sei reti all'attivo. La top ten, completata da nomi come Dybala, Soulé e la rivelazione Kvernadze, evidenzia la vena offensiva dei talenti argentini in questo avvio di stagione. Questa la top 10 grazie ai dati della Lega Serie A.

1) Nico Paz (Como) 28 tiri totali 2) Lautaro Martinez (Inter) 22 tiri totali 3) Mastantuono (Fiorentina): 22 tiri totali 4) Malen (Roma): 20 tiri totali 5) Lauriente (Sassuolo): 19 tiri totali 6) Dybala (Roma): 17 tiri totali 7) Soule (Roma): 16 tiri totali 8) Adams (Venezia): 16 tiri totali 9) Zaccagni (Lazio): 16 tiri totali 10) Kvernadze (Frosinone): 15 tiri totali