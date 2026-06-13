Roberto Mancini è pronto a riprendersi la Nazionale italiana. L’allenatore ha lasciato ufficialmente l’Al Sadd e, secondo Fabrizio Romano, avrebbe già accettato le condizioni per tornare a guidare gli Azzurri.
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Mancini lascia il Qatar, è ufficiale: “Ha accettato le condizioni dell’Italia”
Il post del club qatariota—
"Tempo breve ma prezioso, pieno di ricordi meravigliosi. Grazie Mancini, e speriamo che la storia continui un giorno. In bocca al lupo per la tua prossima sfida, e speriamo di rivederti presto", recita il post su X dell'Al-Sadd, che contiene un video-ringraziamento di Mancini.
"Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd che ci hanno sostenuto nel recuperare tutte le posizioni in classifica. Grazie alla dirigenza e ai giocatori, fantastici dentro e fuori dal campo".
Poi nomina tutti i giocatori uno per uno, ringraziandoli in rassegna, citando tutti coloro che lavorano per il club e facendo un in bocca al lupo alla nazionale qatariota impegnata nell'esordio ai Mondiali contro la Svizzera.
Ora l'Italia?—
La separazione con il club qatariota apre dunque la strada a un clamoroso ritorno sulla panchina dell’Italia, a distanza di alcuni anni dalla fine della sua precedente esperienza. Mancini, che aveva condotto la Nazionale alla vittoria di Euro 2020, sarebbe ora pronto a iniziare una nuova avventura alla guida degli Azzurri.
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