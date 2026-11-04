Il mondo viola piange la scomparsa di Bernardo Rogora, ex difensore della Fiorentina e componente della squadra che nel 1969 conquistò lo Scudetto.

Terzino destro di ruolo che ha vestito la maglia viola per cinque stagioni, dal 1965 al 1970, facendo parte della squadra che nel 1969 conquistò il secondo Scudetto della storia gigliata.

Nato a Solbiate Olona, in provincia di Varese, l'8 novembre 1938, Rogora ha collezionato complessivamente 173 presenze e 5 reti con la Fiorentina. Un percorso iniziato ufficialmente il 29 agosto 1965, con l'esordio in Serie A nella vittoria per 3-0 contro il Genoa a Marassi.

Nel corso della sua esperienza in viola ha preso parte a numerose competizioni, totalizzando 123 presenze e 3 gol in campionato, oltre a diverse apparizioni nelle coppe nazionali e internazionali. Nel suo palmarès figurano uno Scudetto, conquistato nel 1969, una Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, entrambe vinte nel 1966.