Segui con noi LIVE gli aggiornamenti dal London Palladium Theatre: grande attesa per la cerimonia che premia il miglior giocatore dell'anno
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Al prestigioso London Palladium Theatre di Londra va in scena la serata di gala per la cerimonia di premiazione della 70ª edizione del Pallone d'Oro. Grande incertezza della vigilia sul nome del vincitore destinato a raccogliere l'eredità di Ousmane Dembélé, inserito nuovamente nella lista dei dieci finalisti.
Oltre al premio maschile principale, la cerimonia vedrà l'assegnazione del Pallone d'Oro femminile, del Trofeo Kopa riservato al miglior giovane under 21, del Trofeo Yashin per il miglior portiere e dei premi riservati ai migliori allenatori della stagione.
I 10 finalisti per il Pallone d'Oro maschile
La rivista France Football ha ufficializzato la lista dei dieci calciatori che si contenderanno il trofeo (ordine alfabetico):
Ousmane Dembélé (PSG)
Erling Haaland (Manchester City)
Harry Kane (Bayern Monaco)
Khvitcha Kvaratskhelia (PSG)
Lamine Yamal (Barcellona)
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Lionel Messi (Inter Miami)
Michael Olise (Bayern Monaco)
Rodri (Manchester City / Barcellona)
Fabian Ruiz (PSG)
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