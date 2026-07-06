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Le 5 top news di oggi: dalle nuove maglie alla rivoluzione difensiva

Le 5 top news di oggi: dalle nuove maglie alla rivoluzione difensiva - immagine 1
Fiorentina e dintorni: Violanews raggruppa e ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - FOTO VN – Ecco le nuove maglie della Fiorentina 26/27
2 - CorSport: "Rivoluzione terzini, ne escono in tre. I nomi di Fabio Paratici"
3 - Fiorentina, rivoluzione difesa: chi può partire e chi saranno i titolari
4 - Andreazzoli per il post Galloppa. Di Marzio conferma: "Primavera ma non solo"
5 - Grosso: "Voglio un calcio di passione. Cosa proverò a fare con la Fiorentina"

 

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