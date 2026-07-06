Ufficiale: ecco quando verrà presentato Grosso. La data non è banale

Fabio Grosso rappresenta un nuovo inizio per la Fiorentina, dopo un'annata da dimenticare. Il tecnico dopo aver fatto bene a Frosinone e Sassuolo vuole confermarsi anche a Firenze. Ormai da alcune settimane è stato annunciato come tecnico viola, mentre giovedì parlerà per la prima volta dal Viola Park. La Fiorentina ha annunciato che la sua prima conferenza stampa sarà proprio giovedì 9 luglio. Un giorno speciale, dato che saranno esattamente 20 anni da quel 9 luglio 2006, quando l'Italia si laureò Campione del Mondo, grazie al rigore proprio di Grosso.