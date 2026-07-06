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Ufficiale: ecco quando verrà presentato Grosso. La data non è banale

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La Fiorentina ha ufficializzato la data della presentazione di Fabio Grosso. Una scelta non banale
Redazione VN

Fabio Grosso rappresenta un nuovo inizio per la Fiorentina, dopo un'annata da dimenticare. Il tecnico dopo aver fatto bene a Frosinone e Sassuolo vuole confermarsi anche a Firenze. Ormai da alcune settimane è stato annunciato come tecnico viola, mentre giovedì parlerà per la prima volta dal Viola Park. La Fiorentina ha annunciato che la sua prima conferenza stampa sarà proprio giovedì 9 luglio. Un giorno speciale, dato che saranno esattamente 20 anni da quel 9 luglio 2006, quando l'Italia si laureò Campione del Mondo, grazie al rigore proprio di Grosso.

L'annuncio

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"ACF Fiorentina informa che giovedì 9 luglio, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Mister Fabio Grosso."

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