La Guinea Bissau di Beto batte la Tanzania. Il centravanti viola ha messo il suo zampino

Redazione VN
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Venerdì da protagonista per Beto e la sua Guinea-Bissau. L'attaccante è impegnato per le qualificazioni della Coppa d'Africa, con la sua nazionale che ha colto un importante successo contro la Tanzania per 0-2. Beto ha anche messo a segno l'assist per Djù, che ha segnato la rete che ha stappato il match.

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