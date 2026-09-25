La Guinea Bissau di Beto batte la Tanzania. Il centravanti viola ha messo il suo zampino
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Venerdì da protagonista per Beto e la sua Guinea-Bissau. L'attaccante è impegnato per le qualificazioni della Coppa d'Africa, con la sua nazionale che ha colto un importante successo contro la Tanzania per 0-2. Beto ha anche messo a segno l'assist per Djù, che ha segnato la rete che ha stappato il match.
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