Il ds viola in dolce compagnia all'Olimpico
De Laurentiis contro Cardinale: “Cose che non stanno né in cielo né in terra”
C'è anche Fabio Paratici tra gli spettatori allo stadio Olimpico per il debutto della nuova Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri stanno sfidano il Belgio nella prima giornata in Nations League. Il direttore sportivo della Fiorentina è stato pizzicato dalle telecamere Rai in tribuna insieme alla compagna, l'attrice Pilar Fogliati.
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