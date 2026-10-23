FCIn1908&VN - Inter-Fiorentina, ancora testacoda: chiavi e insidie della sfida

Questa domenica l'Inter presenterà un'importante novità tra i pali: il ritorno in campo di Ivan Provedel, ancora mai sceso in campo con i milanesi. Per il portiere si chiude un lungo calvario iniziato con l'operazione chirurgica alla spalla destra per la lesione capsulo-legamentosa, proseguito poi con il trasferimento estivo dalla Lazio all'Inter.

Provedel ha scelto di rimettersi in gioco a Milano accettando l'iniziale ruolo di alternativa a Josep Martinez, lasciando quella maglia da titolare in biancoceleste che non aveva mai mollato fino all'infortunio. Nonostante Cristian Chivu non sembri intenzionato a stravolgere le gerarchie nell'immediato, nelle prossime due sfide contro Fiorentina e Venezia Martinez siederà con tutta probabilità in panchina. Lo scrive Tuttosport stamattina.