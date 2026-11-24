Il comunicato del Giudice Sportivo non sorride ai gigliati: sanzionato sia alla Fiorentina che al Monza un ritardo di due minuti per l'ingresso dopo l'intervallo
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Il rientro in campo dopo l'intervallo nella sfida di ieri a Monza costa una sanzione economica alla Fiorentina. Il Giudice sportivo della Serie A ha comminato al club gigliato un'ammenda di 5.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per aver causato, senza un valido motivo, un ritardo di circa due minuti all'avvio della ripresa, tenendo conto anche della recidiva.
I dettagli del provvedimento e la multa al Monza
Il provvedimento disciplinare riguarda esclusivamente le tempistiche con cui le squadre sono tornate sul terreno di gioco dopo il riposo. Nella stessa gara ha ricevuto una sanzione anche la società di casa:
Fiorentina: ammenda di 5.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per il ritardo ingiustificato di circa due minuti all'inizio del secondo tempo, con l'aggravante della recidiva.
Monza: ammenda di 3.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per il ritardo ingiustificato di circa due minuti nella ripresa del gioco.
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