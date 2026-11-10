Giudice Sportivo, la Fiorentina riceve un'ammenda di 5.000 euro. Stessa sorte anche per la Juventus
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Sono state diramate le decisioni del Giudice Sportivo relative all'11ª giornata di Serie A. Tra le società sanzionate figura anche la Fiorentina, alla quale è stata comminata un'ammenda di 5.000 euro in seguito alla gara contro la Juventus.
Come riportato nel comunicato ufficiale, la sanzione è stata inflitta al club viola a titolo di responsabilità oggettiva, per aver "ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo".
La stessa ammenda, per la medesima motivazione, è stata comminata anche alla Juventus. Nessun provvedimento sanzionatorio, invece, per i comportamenti dei sostenitori di Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Parma e Roma, che nel corso dell'undicesima giornata hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori.
Juric salta la FiorentinaLa decisione più interessante in ottica viola riguarda però Ivan Juric. L'allenatore del Monza è stato squalificato per una giornata effettiva di gara e ammonito, rimediando anche la terza sanzione stagionale. Il tecnico è stato punito per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria, uscendo dall'area tecnica al 49' del secondo tempo. L'infrazione è stata rilevata dal Quarto Ufficiale.
Juric non sarà dunque in panchina nella prossima sfida contro la Fiorentina, con il Monza che dovrà fare a meno del proprio allenatore.
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