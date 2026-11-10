Sono state diramate le decisioni del Giudice Sportivo relative all'11ª giornata di Serie A. Tra le società sanzionate figura anche la Fiorentina, alla quale è stata comminata un'ammenda di 5.000 euro in seguito alla gara contro la Juventus.

Come riportato nel comunicato ufficiale, la sanzione è stata inflitta al club viola a titolo di responsabilità oggettiva, per aver "ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del primo tempo".

La stessa ammenda, per la medesima motivazione, è stata comminata anche alla Juventus. Nessun provvedimento sanzionatorio, invece, per i comportamenti dei sostenitori di Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Parma e Roma, che nel corso dell'undicesima giornata hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori.

Juric salta la Fiorentina

La decisione più interessante in ottica viola riguarda però Ivan Juric. L'allenatore del Monza è stato squalificato per una giornata effettiva di gara e ammonito, rimediando anche la terza sanzione stagionale. Il tecnico è stato punito per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'allenatore in seconda della squadra avversaria, uscendo dall'area tecnica al 49' del secondo tempo. L'infrazione è stata rilevata dal Quarto Ufficiale.

Juric non sarà dunque in panchina nella prossima sfida contro la Fiorentina, con il Monza che dovrà fare a meno del proprio allenatore.