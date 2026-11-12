Fagioli ritrova la maglia numero 10 dell'Italia: contro la Francia partirà dalla panchina, Barella-Tonali-Frattesi titolari
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Nicolò Fagioli si riprende la maglia numero 10 della Nazionale in vista della sfida di questa sera di Nations League contro la Francia. Per il centrocampista della Fiorentina, classe 2001, si tratta di una conferma importante che testimonia il ruolo comunque centrale che continua a ricoprire all'interno del gruppo azzurro, nonostante il momento di appannamento che sta vivendo.
In ogni caso, Fagioli dovrebbe iniziare la partita dalla panchina. Il commissario tecnico sembra orientato a schierare un centrocampo formato da Barella, Tonali e Frattesi, mentre la gara a San Siro prenderà il via alle ore 20.45.
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