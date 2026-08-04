Mercoledì 5 agosto Inao Oulai si presenterà in conferenza stampa come nuovo giocatore della Fiorentina
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Continuano le conferenze stampa di presentazione in casa Fiorentina. Dopo quelle andate di scena a luglio prima della tournée, arriva la volta di Inao Oulai.
La Fiorentina, attraverso i propri canali ufficiali, fa sapere che domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 14:00, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa del centrocampista.
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