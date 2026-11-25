L'ex difensore Collovati accende Udinese-Fiorentina: "Match da vincere. Viola a Monza? Brutta impressione"
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Fulvio Collovati ha parlato in un'intervista al Messaggero Veneto dicendo la sua anche sulla Fiorentina:
La stagione è ancora lunga e la classifica è cortissima. Certo, non puoi più perdere punti negli scontri diretti e quella di domenica con la Fiorentina è una partita da vincere. Ho visto i viola lunedì a Monza, non mi hanno fatto una bella impressione
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