Durante il centenario viola, ha parlato anche Catherine Commisso. Le sue parole:

"Per me è un grande onore essere qui per questi 100 anni. Rocco avrebbe voluto esserci, il suo entusiasmo avrebbe reso questo momento ancora più significativo. Ringrazio voi tifosi per il calore che avete mostrato a Rocco in questi anni. Era una persona straordinaria, che amava la Fiorentina ed i giovani che vivono il calcio con passione. Stiamo investendo nello stadio per la sua memoria. Rocco avrebbe voluto continuare ad investire nella Fiorentina, rappresenta l'affetto che ha portato qui 7 anni fa. Siamo impegnati al massimo nel portare avanti la sua eredità.

La visione di Commisso: "Negli ultimi 7 anni della sua vita ha dedicato tanto del suo tempo per creare un ambiente sicuro. Noi continuiamo a credere nella sua visione, nei suoi valori, che ancora oggi ci guidano. Rocco Commisso ha investito in modo significativo nel Viola Park, il centro sportivo migliore in Italia. Vorrei che fosse qui con noi, per condividere questo momento speciale. Che Dio benedica la Fiorentina per questi 100 anni. La squadra ha unito la città, generazioni di tifosi, nelle vittorie e nelle sconfitte. Siamo orgogliosi di rappresentare questa squadra, e chi ha contribuito a rendere eterna la Fiorentina"