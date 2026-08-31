Il pensiero di Stefano Borghi dopo l'inizio shock della Fiorentina in campionato. I dubbi sulla fase difensiva
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Sul proprio canale Youtube, il telecronista di Sky Sport Stefano Borghi ha commentato così l'inizio di campionato negativo da parte della Fiorentina:
Il Frosinone ha approfittato di una "non difesa" da parte della Fiorentina, una costante nelle prime due giornate di Serie A. La serata invece è stata bellissima. Il campo ha detto di un primo tempo sbalorditivo, che poteva chiudersi 4-1 tra pali, portiere e sfortuna. Ma la Fiorentina non è solida e il livello dei centrali impone un aiuto da parte di tutta la squadra. Non ci sono Sergio Ramos e Varane, gente che puoi abbandonare al proprio destino. Poi De Gea non è sui propri livelli.
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