Il pensiero di Stefano Borghi dopo l'inizio shock della Fiorentina in campionato. I dubbi sulla fase difensiva

Redazione VN
SSC Napoli Press Conference

VIDEO - Mazzarri beccato con l'iqos in panchina. Poi espulso per proteste

Sul proprio canale Youtube, il telecronista di Sky Sport Stefano Borghi ha commentato così l'inizio di campionato negativo da parte della Fiorentina:

Il Frosinone ha approfittato di una "non difesa" da parte della Fiorentina, una costante nelle prime due giornate di Serie A. La serata invece è stata bellissima. Il campo ha detto di un primo tempo sbalorditivo, che poteva chiudersi 4-1 tra pali, portiere e sfortuna. Ma la Fiorentina non è solida e il livello dei centrali impone un aiuto da parte di tutta la squadra. Non ci sono Sergio Ramos e Varane, gente che puoi abbandonare al proprio destino. Poi De Gea non è sui propri livelli.
Stefano Borghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti