Il Pisa torna a concentrarsi sulla Serie B. Il tecnico dei neroazzurri, Paolo Bianco, analizza la gara di Firenze in conferenza stampa:

"Dalla partita contro la Fiorentina mi porto tante cose positive, ma non sono contento del risultato. La colpa è nostra: stacchiamo troppo facilmente dalle partite. La colpa è nostra. Dobbiamo stare in partita in tutti i momenti della gara. Dobbiamo far male quando siamo in grado, e abbiamo avuto occasioni. Siamo stati un po’ troppo rispettosi. A Firenze abbiamo avuto molte occasioni, ma più che di ferire abbiamo pensato a non fare una figuraccia. Dobbiamo essere una squadra più consapevole"