Gabriel Omar Batistuta è intervenuto alla festa del centenario della Fiorentina. Ecco le sue parole.

"Per me è una emozione enorme essere qui con tutte queste leggende viola. Tanti li conoscevo, ed è stato un grande piacere vederli riprendere i colori viola con l'amore che ho io per questa maglia. Se mi è mancata Firenze? Ogni volta che mi sveglio penso alla città e come ho giocato con la maglia della Fiorentina".