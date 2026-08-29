Le dichiarazioni dell'ex bomber gigliato in occasione della festa del centenario.
Gabriel Omar Batistuta è intervenuto alla festa del centenario della Fiorentina. Ecco le sue parole.
"Per me è una emozione enorme essere qui con tutte queste leggende viola. Tanti li conoscevo, ed è stato un grande piacere vederli riprendere i colori viola con l'amore che ho io per questa maglia. Se mi è mancata Firenze? Ogni volta che mi sveglio penso alla città e come ho giocato con la maglia della Fiorentina".
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